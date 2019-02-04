اونلاين | يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

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يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

يقدم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ومضيفه وست هام يونايتد، التي تجمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "لندن الأولمبي" ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

ويتصدر ليفربول قمة الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

ويتطلع "الريدز" بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح للعودة للانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي للابتعاد بقمة "البريميرليج" في ظل المطاردة المستمرة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

كما يسعى محمد صلاح لهز الشباك والحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا في ظل المطاردة القوية من أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب الـ15 هدافا.

يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر .. كورة ستار حيث يواجه اليوم فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد ، ضمن منافسات الجولة الـ 25 اليوم الاثنين 4-2-2019، من الدوري الإنجليزي على ملعب لندن الاوليمبى بتعليق حفيظ الدراجي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت : مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم (كورة ستار)

موعد توقيت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة وست هام – ليفربول ملعب لندن الأولمبي الإثنين 4 فبراير 2019 ميلادياً،

28 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية كيفين فريند beIN SPORTS HD 2

موقف ليفربول قبل مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول جدول الدوري الانجليزي حاصلا على رصيد 57 نقطة في السيتيزنس وحتى الان قد استطاع الريدز أن يحقق تسعة عشر انتصاراً، وتعادل خلال أربعة مباريات متلقياً هزيمة واحدة خلال البطولة.

موقف وست هام يونايتد قبل مواجهة ليفربول في الجولة 25 بالدوري الانجليزي

ويقدم وست هام موسم جيد في الدوري ،وكانت أخر مبارياته أام وولفرهامبتون والتي خسروا اللقاء بثلاثية نظيفة بمرماهم ،كما يحتل الفريق حاليا المركز الثاني عشر في البريمرليج برصيد 31 نقطة ،ومنذ إنطلاق الموسم قد لعب الفريق 24 مباراة ،وقد حقق الفوز خلال تسعة مباريات وتعادل في أربعة وخسر 11 مباراة.

آمال محمد صلاح في الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي اليوم (بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد)

يسعى االنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق الريدز إلى مواصلة هز شباك المنافسين والاستمرار على قمة هدافى المسابقة.

حقق صلاح صدارة الهدافين عقب تسجيله 16 هدفا تربع بها أعلى القائمة، فضلا عن أن فريق ليفربول يريد الحفاظ على فارق النقاط الخمس مع مانشيستر سيتى أقرب المنافسين. فى الوقت الذى ينافس فيه صلاح أيضا على لقب أجمل هدف فى شهر يناير، ودخل اللاعب سباق أجمل هدف بعدما سجل فى مرمى كريستال بالاس وقاد فريقه لتحقيق الفوز (4/3) فى المباراة التى جمعتهما بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ23.

وكان ليفربول قد خسر نقطتين فى سباق الفوز باللقب امام ليستر سيتي، وهو ما يلهب اللقاء على الرغم من انها مواجهة بين المتصدر(ليفربول) وصاحب المركز الثانى عشر. وينتظر فريق الشياطين متصدر الدورى الانجليزي، سلسلة من المباريات القوية والفاصلة خلال الشهر الجارى على المستويين المحلى والأوروبي، وبعد 5 أيام فقط يستضيف بورتسموث على سلم ترتيب الدورى الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

يعتمد الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لفريق ليفربول نفس الطريقة المعتادة فى المباراة الأخيرة التي قدمها محمد صلاح وهو ماهجم صريح في نادي ليفربول ومن خلفاء الثلاثي شاكيري ، فيرمينو ، ماني ،وهل سيقوم بالدفع بفابينيو بجانب فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع ،وبجميس ميلنر في الظهير الأيمن لكي يقوم بتعويض غياب الدولي الانجليزي.

التشكيل | 4-3-3

في حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – جيمس ميلنر

جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون - محمد صلاح

المنتصف : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع ضد ليفربول

التشكيل | 4-3-3

لوكاش فابيانسكي

آرثر ماسواكو – عيسى ديوب – فابيان بالبوينا – بابلو زاباليتا

مارك نوبل – ديكلان رايس – بيدرو أوبيانج

فيليبي أنديرسون – ماركو أرناوتوفيتش – ديكلان رايس