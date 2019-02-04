اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام يونايتد شاهد.. مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين

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مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام يونايتد شاهد.. مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين

يلتقى فريق ليفربول مع نظيره وست هام فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الانجليزى الممتاز.

حيث يفتح استاد لندن الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الإثنين 4-2-2019 في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

ينطلق موعد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

وتنقل قناة بي إن سبورت HD 2 المباراة بشكل حصري ومباشرة بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

استعدادت الريدز لـ مباراة ليفربول ووست هام مباشر يلا شوت

ويسعي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائبة عن خزائن النادي منذ 28 عام.

وهناك أمال كبيرة من جانب المدرب الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك وغيرهم من اللاعبين المميزين في كافة مراكز الفريق.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على أرسنال في تلك الجولة ليقلص الفارق مؤقتاً مع الريدز، ويواصل ملاحقته نحو صدارة المسابقة المحلية.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

وأهدر الريدز فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي الذي تعثر أمام نيوكاسل بتعادله مع فريق ليستر سيتي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل رفع زملاء محمد صلاح رصيدهم للنقطة 61 وبقوا على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 وبفارق خمس نقاط فقط عن السيتيزنس

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

وإذا تمكن ليفربول من الانتصار على وست هام فإنه سيرفع رصيده إلى 64 نقطة

وسيوسع الفارق إلى خمسة نقاط كاملة بينه وبينه مان سيتي صاحب المركز الثاني.

قال التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام إن ليفربول هو المُرشح الأول لحصد لقب البريميرليج الموسم الحالي.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش

ووضح ذلك نظراً لمشاركته في بطولتين فقط وليس أكثر مثل منافسه.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووست هام

وجاء تشكيل الريدز المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : ميلنر ، جون ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون

خط الوسط : هندرسون ، فابينهو ، وينجالدوم

خط الهجوم : صلاح ، فيرمينو ، مانى

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام (الدوري الانجليزي) عبر Bein Sport HD | Bein match بين ماتش



منافسة محمد صلاح على هداف الدورى الانجليزي

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافى البريميرليج برصيد 16 هدفًا

متفوقًا على الثنائى هارى كين مهاجم توتنهام، وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتى بفارق هدفين، وعلى أوباميانج بفارق هدف واحد.