اونلاين | liverpool رابط HD كورة لايف|kora live|بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر الآن| كورة ستار|kora star

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تترقب جماهير الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول ووست هام اليوم الاثنين 4 فبراير 2019، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويستضيف اللقاء استاد لندن الأولمبي.

لعب ليفربول أخر مبارياته في الدوري أمام ليستر سيتي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأهدر الريدز النقاط الثلاثة لتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة.

أما في الجانب الآخر يؤدي وست هام موسماً مثالياً حتى الآن في الدوري، وكانت أخر مباريات الفريق أمام ولفرهامبتون وتلقوا هزيمة بثلاثية نظيفة، ويتواجد وست هام في المركز الـ12 بترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، ولعب الفريق منذ بداية الموسم 24 مباراة، وتمكنوا من الفوز في 9 مباريات وكان التعادل حاضراً في 4 وتلقوا 11 هزيمة.

تشكيل ليفربول اليوم | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – فابينيو – جيمس ميلنر

جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – شيردان شاكيري

محمد صلاح

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر متاحاً عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة اللقاء الأولى في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.