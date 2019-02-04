اونلاين | (بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقفز سيرجيو أجويرز هداف مانشستر سيتي 3 مراكز دفعة واحدة وتقدم للمركز الثالث في الترتيب بعدما أصبح رصيده 14 هدفًا، قبل أن يلعب مباراة مقدمة من الجولة الـ27 يوم الأربعاء المقبل.
وتساوى أجويرو مع هاري كين مهاجم توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، وغاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.
تكمن خطورة أجويرو على محمد صلاح في صراع الهدفين، في أنه يمتلك أفضل معدل تهديف بين أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي حيث يسجل في المتوسط هدف كل 110 دقيقة لعب.
ويمتلك محمد صلاح مع سون هيونج مين ثاني أفضل معدل تسجيل للأهداف حتى الآن بواقع هدف كل 127 دقيقة لعب.(بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح
بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد وست هام يونايتد، والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
(بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح
يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد التعادل أمام
(بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح
ليستر سيتي بهدف لمثله في الجولة الماضية من البطولة، والحفاظ على فارق الـ5 نقاط مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي.
و ينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.
(بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح
وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمي: ألسيون
في الدفاع: فان ديك ، روبيرتسون ، جوميز ،الكسندر ارنولد.
في خط الوسط: نابي كيتا ،فاينالدوم، هندرسون.
في الهجوم: محمد صلاح ،فيرمينو ، ساديو ماني.
يذكر أن مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد في الدور الأول من الدوري هذا الموسم قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0، ولكن يورجن كلوب أكد أن الريدز سيواجهون فريقًا مختلفًا وأكثر قوة في مباراة اليوم.
(بث مباشر) مباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر (BieN Sport) شاهد الآن مباراة ليفربول محمد صلاح
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