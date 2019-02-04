اونلاين | بدأت الآن يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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كلوب يسعى لتعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع توتنهام.. ووست هام في مهمة إيقاف نزيف النقاط

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

تختتم اليوم الأثنين، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى، عندما يحل ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على وست هام يونايتد فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لندن الأولمبي.

ويبحث ليفربول من خلال تلك المباراة عن العديد من المكاسب، أهمها تعزيز صدارة الفريق فى جدول الدورى والوصول للنقطة 64 للحفاظ على فارق النقاط مع توتنهام أقرب مطارديه فى جدول الترتيب، فيما يبحث وست هام عن إنهاء نزيف النقاط أمام فريق الريدز من خلال البقاء فى المنطقة الدافئة.

وفاز ليفربول فى آخر مباراتين على وست هام فى الدورى الإنجليزى على ملعب لندن الأولمبى ضد وست هام، لكنه لم يسبق له الفوز فى ثلاث مباريات على التوالى خارج ملعبه أمام فريق الهامرز منذ يناير من عام 2007.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حافظ فريق المدرب يورجن كلوب على نظافة شباكه ست مرات خارج ملعبه فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، ليقترب من الرقم القياسى عندما حافظ على شباكه فى (8) لقاءات فى موسم 2014ــ2015 بأكمله.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

وسجل محمد صلاح 48 هدفا فى الدورى الإنجليزى خلال مسيرته مع نادى ليفربول، وبالتالى قد يصبح اللاعب الأسرع من حيث الوصول إلى 50 هدفا فى 61 مباراة مع نفس النادى إذا سجل هدفين فى مرمى وست هام.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

وأهدر الريدز فرصة كبيرة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتى الذى تعثر أمام نيوكاسل، بتعادله مع فريق ليستر سيتى بهدف لمثله، فى الجولة 24 من الدورى، وبهذا التعادل رفع زملاء محمد صلاح رصيدهم للنقطة 61 وبقوا على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 وبفارق خمس نقاط فقط عن السيتيزنس، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصارا، وتعادل فى أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يقدم وست هام موسما جيدا إلى حد ما حتى الآن فى بطولة الدورى، فكانت آخر مبارياته أمام وولفرهامبتون وخسروا هذا اللقاء بثلاثية فى مرماهم، ويحتل الفريق حاليا المركز الثانى عشر فى ترتيب البريمييرليج برصيد 31 نقطة، فمنذ انطلاق الموسم لعب الفريق 24 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات، وتعادل فى أربع وخسر 11 مباراة.

ويستمر غياب أليكس تشامبرلين، عن ليفربول بداعى الإصابة، بالإضافة إلى الثنائى ترينت أليكساندرــ آرنولد، جو جوميز لنفس السبب، ولن يغيب أى لاعب عن الريدز للإيقاف.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

ومن المقرر أن يعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته فى المباريات الأخيرة، وهى الدفع بمحمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثلاثى شاكيرى، فيرمينيو، مانى، وسيدفع بفابينيو بجانب فيرجيل فان دايك فى قلب الدفاع، وبجيمس ميلنر فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب الدولى الإنجليزى المصاب.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

فى المقابل، يعانى وست هام من غيابات بالجملة فى صفوفه بسسب الإصابة، واللاعبون الغائبون هم، سمير نصرى، وينستون ريد، آندى كارول، جاك ويلشير، كارلوس سانشيز، مانويل لانزينى، ريان فريدريكس، أندرى مايكولايوفيتش، وينستون ريد، ولن سيفتقد الفريق أى لاعب آخر بداعى الإيقاف.

بدأت الآن يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم .. Yalla