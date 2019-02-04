رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4-2-2019.. ما قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4-2-2019.. ما قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد في الفوز مساء أمس الأحد على ضيفه ألافيس بثلاثية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وبذلك إرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 42 في المركز الثالث بالدوري الإسباني، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة لـ 8 نقاط.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*مودريتش يستكمل مسيرته داخل جدران الملكي

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في استمرار الكرواتي لوكا مودريتش حتى يحين موعد اعتزاله كرة القدم، ويبدو بأن اللاعب سيوافق على البقاء، والاستغناء عن فكرة الانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

و ذكرت صحيفة “آس”، بأن إدارة ريال مدريد نجحت في إقناع لوكا مودريتش بالاستمرار مع ريال مدريد، والآن النادي سيعمل على تجديد وتحسين عقد أفضل لاعب في العالم، ليعتزل داخل جدران النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أمر بتجديد عقد لوكا مودريتش، وزيادة راتبه السنوي، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2020 لمدة موسم أو اثنين.

وأكملت الصحيفة أن طوال الأشهر الماضية كان يفكر لوكا مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد، ولكن في الفترة الماضية تغير موقف اللاعب، وبات يرغب حقًا في الاستمرار مع الريال.

*كورتوا يعلق على غياب ميسي عن الكلاسيكو

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني عن احتمالية غياب ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة عن مباراة الكلاسيكو المقبلة والتي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأبدى البلجيكي كورتوا، سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال الآوانة الأخيرة مؤكداً أنه ليس قلقاً من مشاركة ميسي أو غيابه عن مباراة الكلاسيكو المقبلة.

وقال تيبو كورتوا عن إحتمالية غياب ميسي: "جمال كرة القدم يكمن في تواجد أفضل اللاعبين بمثل هذه المباريات القوية، لقد خسرنا مباراة الكلاسيكو بالليجا بدون ميسي".

وتعرض ليونيل ميسي للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام فالنسيا بالليجا.

*بيريز يكشف أسم المدير الفني الجديد لريال مدريد

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الملكي بدلا من سولاري الذي سيرحل عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن بيريز يدرس التعاقد مع مدرب جديد بدلا من سولاري وذلك على الرغم من النتائج الجيدة للملكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يفكر في يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ويواخيم لوف مدرب منتخب ألمانية للتعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أمر التعاقد مع يورجن كلوب سيكون معقد للغاية في ظل العروض الجيدة التي يقدمها مع ليفربول بالإضافة إلى تمسك الإدارة باستمراره.

ويتوقع أن يفتح بيريز باب المفاوضات مع لوف بعد أن قدم مستوى غير جيد مع الماكينات الألمانية في كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية ويحتمل ألا يتمسك الاتحاد الألماني ببقائه.

*كريستيانو رونالدو يتوقع الفائز في الكلاسيكو

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا، أن برشلونة ستكون له الأغلبية في كلاسيكو الأرض أمام الفريق الملكي.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن رونالدو توقع فوز برشلونة على الريال في كأس إسبانيا، وذلك خلال حديثه مع زملائه السابقين في الفريق الملكي.

وأضاف الموقع، أن رونالدو يري بأن فريق برشلونة هو الأقرب لتحقيق الفوز في كلاسيكو الأرض.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

*مدافع ريال مدريد يعود استعدادا للكلاسيكو

شهدت تدريبات ريال مدريد الجماعية عودة خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد، من أجل تدعيم صفوف الملكي قبل مواجهة برشلونة المنتظرة في بطولة الكأس.

وواصل لاعبي ريال مدريد تدريباته، استعدادا لمباراة برشلونة في الكأس، حيث خضع بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية بعد مباراة الفريق ضد ألافيس بالدوري الإسباني.

يلتقي فريق ريال مدريد مع برشلونة، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويذكر أن ريال مدريد قد أطاح بفريق جيرونا من الدور ربع النهائي، بعد فوزه عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3 في مباراتي الذهاب والإياب.