رياضة | نابولي يحدد شرطا لبيع إنسيني لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد شرطا لبيع إنسيني لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن نابولي الإيطالي رفض في الفترة الأخيرة عرضًا ماليًا من ليفربول الإنجليزي لضم نجمه الإيطالي لورينزو إنسيني. وأفادت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بأن ليفربول تقدم بعرض قدره 61 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إنسيني لكن أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي رفضه. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دي لورينتس حدد مبلغ 132 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن إنسيني. وارتبط إنسيني بالانتقال لليفربول خاصة مع وجود إعجاب من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز للتعاقد معه. يذكر أن إنسيني سجل 74 هدفًا وصنع 69 تمريرة حاسمة في 291 مباراة مع نابولي منذ صعوده للفريق الأول كما سجل 11 هدفًا في 27 مباراة بالموسم الجاري مع نادي الجنوب الإيطالي.

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