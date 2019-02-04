رياضة | أيمن منصور: "لو احمد ابني كان لعب للأهلي ماكنتش هدخله البيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن منصور: "لو احمد ابني كان لعب للأهلي ماكنتش هدخله البيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لا يتدخل في قرارات أحمد نجله لاعب بيراميدز الحالي.

وقال منصور في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "حزنت لرحيل احمد وتوأمه عن الزمالك من قبل، فوجئت برحيلهم بدون اسباب واضحة".

وأردف: "أحمد اتعرض على الزمالك اكثر من مرة عندما كان لاعبا في المصري والمرة الثانية حاليا وهو في بيراميدز".

وتابع: "تحدثوا معه في الأهلي من قبل ولكني نصحته بأن الاولوية تكن للزمالك وأضاف مازحا : "لو كان لعب للاهلي مكنتش هدخله البيت".

وواصل: "بالتأكيد أمزح، أحمد حر في قراراته، لا أتدخل في قرارات ابنائي".

كما أبدى أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، تعجبه عن ابتعاده من العمل بالقلعة البيضاء ومنتخب مصر.

وقال منصور في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "كل الناس" خدت فرصتها في الزمالك، اكثر من جيل، ولكن متى يحصل ايمن منصور على فرصته ؟".

وتابع : "الزمالك طلبني قبل ذلك في منصب مدير الكرة ولكني رفضت، شعرت بأنه لن يكون لي صلاحيات".

وتطرق للحديث عن أمير مرتضى منصور قائلا: "يقدم شغل متميز مع اللأبيض، علاقتي جيدة بادارة الزمالك وعلى رأسهم رئيس النادي، بصمتهم واضحة مع الفريق من بداية الموسم".

وأتم: "الدوري المصري يحتاج لوجوه تدريبية جديدة الفترة المقبلة، هناك أمر غير مفهوم، أكثر من مدرب يحصل على فرصة مرة واثنين وثلاثة ويفشل ثم يعود مرة أخرى".