رياضة | أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على فوز بيراميدز أمام الداخلية بهدفين نظيفين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" رغم تضيع الوقت الي اتعودنا عليه ... ورغم الضرب الغير مبرر ... لكن روح الفنله الزرقاء ٩٠+ ".

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