رياضة | ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي.. ميسي وحده في الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي.. ميسي وحده في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، سباق الحذاء الذهبي بعد إحرازه هدفين في شباك فريق فالنسيا وذلك مساء السبت الماضي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورفع "الليو ميسي" رصيده لـ 21 هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي البطولة، ويحلق بصدارة الحذاء الذهبي الذي يُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم.

ويُذكر فأن يتم احتساب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة من (6-11)، أما بقية الدوريات فيعادل فيها الهدف بنقطة واحدة فقط:

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي كالتالي:

ليونيل ميسي: 21 هدف - 42 نقطة

كيليان مبابي: 18 هدف - 36 نقطة

كريستيانو رونالدو: 17 هدف - 34 نقطة

إدينسون كافاني: 16 هدف - 32 نقطة

محمد صلاح: 16 هدف - 32 نقطة

فابيو كوالياريلا: 16 هدف- 32 نقطة

نيكولاس بيبي: 16 هدف - 32 نقطة

ليليو: 31 هدف - 31 نقطة