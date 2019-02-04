رياضة | الإسماعيلى يستأنف تدريباته لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلى يستأنف تدريباته لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسى ، فى إطار استعداداته لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب لحساب الجولة الــ21 بمسابقة الدورى المحلى.

شهد المران استمرار التدريبات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء المعدلات البدنية للاعبين وبعد حصولهم على راحة سلبية أمس من أجل التقاط الأنفاس.

وعلى هامش المران ، أدى الثنائى الشاب مصطفى فارس ومدحت فقوسة تدريبات تأهيلية فى ظل مشاركتهما مع فريق الشباب مواليد 97 أمس أمام الاتحاد والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

كما حرص المدير الفنى سيدومير يانوفيسكى والمدرب العام أحمد قناوى على عقد اجتماع مع هذا الثنائى لتحفيزهما والتأكيد على أن فرصة مشاركتهما حاضرة بشرط تقديم المردود الإيجابى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على ايقاف المران عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء واعادة تمركز اللاعبين بشكل أفضل بالجانب الدفاعى والهجومى.