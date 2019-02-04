رياضة | الوحدة يسقط أمام الاتحاد بمشاركة عواد وقيادة ميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة يسقط أمام الاتحاد بمشاركة عواد وقيادة ميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق الوحدة الذي يقوده أحمد حسام ميدو أمام الاتحاد بثنائية نظيفة مساء الإثنين ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت ثنائية الاتحاد في شباك محمد عواد عن طريق كلاً من؛ مانويل دا كوستا من ضربة رأسية وفهد المولد من ركلة ترجيحية وذلك خلال الدقيقتين 22و56 من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك عبد العزيز.

وبهذا الفوز؛ يرفع العميد رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس عشر بينما نادي الوحدة يتجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز السادس.

يذكر فأن فريق الوحدة سيلتقي مع الرائد يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري السعودي بينما الاتحاد سيلعب مع التعاون في نفس اليوم.