رياضة | مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه التي ستواجه وست هام يونايتد، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي: "أليسون ، ميلنر ، فان دايك ، لوفرين ، روبيرتسون ، فابينهو ، لالانا ، كيتا , ماني ، محمد صلاح ، فيرمينو".

بينما تشكيلة وست هام: "فابيانسكي ، فريدريك ، ديوب ، أوغبونا ، كريسويل ، رايس ، نوبل ، سنودجراس ، أندرسون ، انتونيو ، تشيشاريتو".

يذكر فأن ليفربول يحتل حاليا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة.