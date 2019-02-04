رياضة | مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي: "أليسون ، ميلنر ، فان دايك ، لوفرين ، روبيرتسون ، فابينهو ، لالانا ، كيتا , ماني ، محمد صلاح ، فيرمينو".
بينما تشكيلة وست هام: "فابيانسكي ، فريدريك ، ديوب ، أوغبونا ، كريسويل ، رايس ، نوبل ، سنودجراس ، أندرسون ، انتونيو ، تشيشاريتو".
يذكر فأن ليفربول يحتل حاليا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة.
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