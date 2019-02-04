رياضة | محمد صادق يعود للمشاركة في مران الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صادق يعود للمشاركة في مران الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد محمد صادق جناح الإسماعيلي الدولى للمشاركة فى المران ، ضمن برنامج التحضيرى لملاقاة مصر المقاصة الخميس المقبل لحساب الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. صادق كان قد تعرض لالتواء فى كاحل القدم ليتم خضوعه لاختبار طبي اليوم الذى أثبت تماثله للشفاء من الإصابة. ويقدم لاعب المنتخب الأول والشباب مستوى مميز منذ مشاركته فى مركز صانع الألعاب ليصنع حتى الأن ثلاثة أهداف. ويستعد الدراويش لملاقاة مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى.

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