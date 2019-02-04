شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طرد إيجيبتور لاعب الداخلية من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم التونسى يوسف السريرى، البطاقة الحمراء للنيجيرى إيمانويل إيجيبتور بعدما تلقى "البطاقة الصفراء الثانية" أمام بيراميدز فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.