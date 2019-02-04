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أعضاء جهاز بيراميدز يتابعون مواجهة الداخلية من المدرجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أعضاء الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز فى مدرجات ملعب الشرطة بالعباسية لمتابعة مباراة الفريق أمام الداخلية.

وتواجد معاونو رامون دياز فى المدرجات بينما غاب المدير الفنى عن حضور المباراة، ومن المقرر أن يتولى دياز قيادة بيراميدز فى مباراة سموحة بالجولة الـ22 للدوري.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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