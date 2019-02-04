شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعادل سلبيى بين الداخلية وبيراميدز فى شوط ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الداخلية وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى، بتعادل الفريقين سلبيًا.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وظهرت سيطرة نسبية للاعبى الداخلية، مستغلين عامل الأرض، فى الوقت الذى لم يستطع بيراميدز الربط بين صفوفه، وجاءت أخطر هجمة لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما سدد رجب بكار كرة مرت بجوار القائم.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي - أحمد أوكا - رشاد فاروق - إيمانويل إيجيبتور - إبراهيم أبو اليزيد - مصطفى كالوشا - إسلام جابر - أحمد عبد الموجود "بحبح" - محمود شديد - حسام باولو - حجاج عويس.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة"، خط الهجوم: كينو - عمر خريبين.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.