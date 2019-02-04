شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تناقش استعدادات الترايثلون لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمد نور سالم، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، جلسة نقاشية مع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، لبحث مطالب الاتحاد وخطط العمل والاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 بحضور محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة ونادر التطاوي مدير عام المنتخبات والمدير الفني للمنتخب المصري.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أكد فى وقت سابق على عقد جلسات مستمرة مع الاتحادات الرياضية، لتذليل العقبات أمام الاتحادات الرياضية، والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل حصد الميداليات ورفع العلم المصري فى المحفل الدولي الكبير.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل النهوض بالرياضة المصرية وتحقيق أفضل النتائج الدولية وفي إطار سعى وزارة الرياضة للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بالمشاركة القادمة فى أولمبياد طوكيو 2020.