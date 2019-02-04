شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل عشاء بعثة الزمالك فى منزل سفير مصر بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بعثة فريق الزمالك على تلبية دعوة عشاء خالد الأبيض سفير مصر فى كينيا، مساء اليوم الإثنين، فى منزل إقامة السفير بمدينة نيروبى.



السفير المصرى

وأبدى خالد الأبيض ترحيبا شديدا ببعثة الزمالك مؤكدًا سعادته بتواجد فريق القلعة البيضاء وكل الفرق الرياضية المصرية بكينيا وحرصه على توفير كل الإمكانيات لراحتهم منذ قدومهم كينيا وحتى العودة للقاهرة.



حفل عشاء بعثة الزمالك فى منزل سفير مصر بكينيا

من جانبه وجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس البعثة الشكر للسفير خالد الأبيض وأعضاء السفارة على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة وقام زادة بتسليم درع نادي الزمالك وعلم النادي للسفير المصري بكينيا في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق المرافقين لبعثة الزمالك في كينيا ونيللى العرابى نائب السفير وأحمد رأفت سكرتير ثالث السفارة والجهاز الفنى الزمالك بقيادة جروس وأيمن حافظ منسق قطاع الكرة واللاعبين بالفريق الأبيض.



حفل عشاء بعثة الزمالك فى منزل سفير مصر بكينيا

كان فريق الزمالك قد واجه جورماهيا الكيني أمس الأحد فى الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية وتعرض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين وسيعود إلى القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء.