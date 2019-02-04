شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فتيات الذهب يرفعن شعار "الأهلى أهم من الألقاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن سيطرت على نجمات فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بعد خسارة لقب البطولة العربية الأخيرة على أرض مصر بالهزيمة بنتيجة 3/0 من الصفاقسى التونسى العنيد .

وشهدت البطولة حصول 3 من لاعبات الأهلى على لقب أفضل المراكز، حيث حصلت مريم مصطفى على لقب أفضل ليبرو وأية الشامى على لقب أفضل لاعبى فى البطولة، ومريم متولى على لقب أفضل لاعبة فى مركز 3، وبرغم ذلك ظهر الحزن يسيطر عليهم بسبب خسارة اللقب .

ويبدو بشكل واضح أن حب الأهلى عند فتيات الذهب أكبر بكثير من الفرحة بالحصول على المراكز، حيث يرصد الخليج 365 حزن اللاعبات فى اللقطات التالية :