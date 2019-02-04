بالفيديو.. كاسونجو يتعرض لإصابة قوية في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تعرض الكونجولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك المعار لصفوف الوحدة السعودي إلى إصابة قوية في الكتف، خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري السعودي الممتاز.

وسقط كاسنجو بشكل قوي على كتفه الأيسر بعد التحام مع فواز القرني حارس الاتحاد، وبدا متألمًا بشدة قبل أن يخرج من أرض الملعب في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ودخل أحمد جابر بدلًا منه.

وانتقل كاسونجو إلى صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي، عقب تعاقد الزمالك مع المغربي خالد بوطيب مهاجم ياني مالاتياسبور التركي السابق.

ويقود الوحدة المدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو" كما يضم الفريق السعودي الحارس المصري محمد عواد الذي يلعب بقميص الوحدة معارًا من صفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري.