خلفًا لآل الشيخ.. عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

زكت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020 خلفا لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية ظهر اليوم الاثنين في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في كلمته خلال الجمعية العمومية غير العادية انضمام مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ورئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وأكد أنه كرئيس للجنة الأولمبية سيسعى إلى تطوير المنظومة الرياضية، مضيفاً أن لديهم برامج وخطوات عديدة مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية في المملكة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسهيل وترغيب ممارسة المجتمع للرياضة، معبراً عن فخره واعتزازه بتشكيل لجنة الرياضيين السعودية التي جرت مراسمها أمس الأول في مدينة الرياض، متمنياً أن تقوم جميع الاتحادات بتشكيل لجنة مماثله لتسهيل مهمة إيصال صوت لاعبيها لمسؤولي الرياضة بالمملكة.