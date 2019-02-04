مصدر يكشف لمصراوي سبب ظهور الأهلي بملابس "سبورتا" في التدريبات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير النادي الأهلي عن سبب ظهور لاعبي الفريق في التدريبات بالملابس القديمة التي تخص شركة سبورتا، ليتحرى بدوره يلا كورة عن الأمر ويكشف السبب.
مصدر داخل النادي الأهلي أكد لـ"الخليج 365" أن ظهور لاعبي الفريق بملابس سبورتا هو أمر مؤقت فقط، مشيراً إلى أن الأمر مقصوراً فقط على التدريبات، لكن في المباريات سيستمر الفريق بملابس الشركة الإنجليزية أمبرو.
وكانت شركة سبورتا قد فسخت التعاقد مع النادي الأهلي ليتلقى العملاق الأحمر عرضاً من أمبرو تم تنفيذه بداية من شهر يناير الماضي.
وأضاف المصدر:"شركة (أمبرو) أرسلت الملابس الجديدة على دُفعات، الدفعة الأولى كانت هي ملابس الفريق الأول، أما الدفعة الثانية فهي ملابس التدريبات لكنها لم تصل بعد، ويتوقع لها أن تصل قريباً".
يذكر أن النادي الأهلي يستعد لخوض مباراة الثلاثاء أمام إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.
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