لاعب الأهلي المعار.. البديل عمار حمدي ينقذ الاتحاد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنقذ الشاب عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار للاتحاد، فريقه السكندري من الهزيمة أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري استفاد من ثورة التعاقدات بالأهلي بضم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري (2018-2019).

وكان الأهلي ضم عمار في بداية الموسم الجاري قادمًا من النصر، في صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه، إلا أن صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات شجّعت الجهاز الفني على إعارته.

صاحب الـ19 عامًا دوّن أول ظهور له بقميص زعيم الثغر في مباراة اليوم أمام المصري، بعدما دفع به المدير الفني حلمي طولان في الدقيقة الـ17 كتغيير اضطراري بدلا من كريم ممدوح بسبب الإصابة.

واحتاج عمار 15 دقيقة من بداية الشوط الثاني لتدوين أول أهدافه مع فريقه الجديد، مدونّا هدف التعادل بعدما افتتح البوركيني سعيدو سيمبوري باب التسجيل في المباراة بالدقيقة الـ12 من علامة الجزاء.

وبعد تقدم المصري في النتيجة مجددًا برأسية محمود حمد، عاد اللاعب نفسه في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليحرز الهدف الشخصي الثاني له وللاتحاد بقذيقة رائعة، ويجنب فريقه الهزيمة.

واقتنص الاتحاد السكندري أول نقطة في آخر أربع جولات، بعدما تلقى زعيم الثغر ثلاث هزائم متتالية على يد المقاولون العرب والزمالك والإسماعيلي، فيما يعود آخر انتصار لمباراة إنبي بشهر نوفمبر الماضي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث من القاع بعد مرور 21 جولة، مقابل 26 نقطة لفريق المصري من 20 مباراة ليحتل بالمركز السابع.