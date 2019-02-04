45 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة مصر الدولية للتايكوندو

قبل غلق التسجيل أكدت 45 دولة مشاركتها ببطولة مصر الدولية للتايكوندو G2 (للكبار و الكاديت) المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري بمدينة الغردقة.
حيث سجل حتى الآن 22 منتخب في بطولة مصر الدولية للكبار، فيما تشارك باقي الدول بفرق من الأندية المختلفة. و قد وصل عدد المشاركين إلى 274 لاعبًا في بطولة الكبار بالإضافة إلى 89 لاعبًا في بطولة الكاديت بإجمالي363 لاعب و لاعبة.
و المنتخبات التي سجلت مشاركتها حتى الآن هي : اسبانيا، النرويج، رواندا، استراليا، كازاخستان، تونس، فلسطين، بلغاريا، نيجيريا، النيجر، المغرب، المانيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا، اثيوبيا الجابون السودان الأردن، المملكة العربية السعودية، ايطاليا، و مصر البلد المنظم. و تشارك بعض هذه الدول بفرق من الأندية بالإضافة إلى أندية : ليسوتو،
الجدير بالذكر أن هذه هي النسخة الأولى من البطولة التي تقام فيها منافسات الكاديت -14 عام.
و تعد بطولة مصر الدولية محطة هامة لإعداد المنتخب الوطني لبطولة العالم المقرر إقامتها شهر مايو المقبل بمانشستر. كما أن البطولة المصنفة G2، تعد فرصة جيدة للاعبين لحصد النقاط و تحسين تصنيفهم العالمي (الهام في بطولة العالم)، و تصنيفهم الأولمبي (المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020).
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