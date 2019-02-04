التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الداخلية وبيراميدز

الداخلية وبيراميدز حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الداخلية وبيراميدز بستاد الشرطة بالعباسية في اللقاء المقام حاليا ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز. جاء الشوط ضعيف المستوى خاصة من جانب بيراميدز الذى سعى للتسجيل مبكرا من خلال عمر خربين واكينو ورجب بكار وعبد الله السعيد. واعتمد الداخلية على المرتدات التي تلاشت سريعا من جانب دفاعات بيراميدز. يذكر أن بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة بينما الداخلية في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

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