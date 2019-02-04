رياضة | موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لاستضافة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك يوم الأربعاء والموافق 6 فبراير وذلك في مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا.

ويلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على معقل البارسا الكامب نو وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد تخطى دور ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid.

وينتظر أن تلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.