رياضة | صحيفة إسبانية تحسم الجدل حول مشاركة ميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تحسم الجدل حول مشاركة ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إنه لا يوجد أي قلق حول الحالة البدنية للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وأن مشاركته أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مضمونة.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة أكد أنه لا يوجد أي قلق حول حالة ميسي البدنية وأنه لم يتدرب مع المجموعة اليوم لأنه لديه حصة تدريبية خاصة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مشاركة نجم الفريق الكتالوني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد أو بأي مباراة غير معرضة للخطر إلا إذا شعر ميسي بأي إنزعاج عضلي، فحينها ستكون مشاركته أمام المرينجي صعبة للغاية.
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