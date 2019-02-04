رياضة | نبأ سار لبرشلونة بشأن مشاركة ميسي أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبأ سار لبرشلونة بشأن مشاركة ميسي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد دومينيك بيجبو، الصحفي بقناة "لا سيكتسا" الإسبانية بأن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، سيكون حاضرًا أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وغاب ميسي المصاب في الفخذ الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، الاثنين، قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، حسب صور نشرها النادي الكتالوني.
وقال بيحبو :" ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون متواجدًا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".
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