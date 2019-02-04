رياضة | عاجل.. تحديد موعد إياب نصف نهائي الكأس بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد موعد إياب نصف نهائي الكأس بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستشهد معركة خاصة من جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد الموقع الرسمي لليجا ، أن الاتحاد الإسباني حدد يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير المقبل موعداً لمباراة إياب نصف نهائي الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب البرنابيو الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا.

وحدد الاتحاد الإسباني، يوم الخميس الموافق 28 فبراير موعداً لإياب نصف النهائي بين فالنسيا وريال بيتيس في ملعب الميستايا الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا

الجدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ملعب الكامب نو بمعركة الذهاب، فيما يحل فالنسيا ضيفاً على ريال بيتيس في ملعبه يوم الخميس.