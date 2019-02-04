رياضة | دي ليخت يختار فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس الهولندي يريد الانضمام للعب في صفوف برشلونة ولا يزال في انتظار عرض البارسا.

وأضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 19 عامًا يقترب من البارسا في الصيف المقبل بعد تقديمه مستوى مميز مع فريق أياكس.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع فرينكي دي يونج صديق وزميل دي ليخت الذي يريد هو الآخر الانتقال إلى الكامب نو من أجل كتابة تاريخ جديد لنفسه.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد التعاقد مع ماتياس دي ليخت، وستعرض إدارة البارسا نفس المبلغ الذي تعاقد به مع دي يونج الذي يقدر بـ 75 مليون يورو بجانب 11 مليون آخرين كمتغيرات على الصفقة.

ويوجد أكثر من نادٍ أوروبي كبير يرغب في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، ومن أبرزهم يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتظر ماتياس دي ليخت تحرك إدارة برشلونة من أجل التفاوض على ضمه في الصيف، وهو شيء لم يحدث حتى وقتنا هذا، ولكنه يريد الانضمام للبرسا، واللعب بجانب دي يونج.