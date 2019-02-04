رياضة | الهلال يكتسح الفتح والشباب يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يكتسح الفتح والشباب يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال فوزا عريضا على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف ساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفتح بهدف لعبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل الهلال بهدف أول عن طريق جوميز بالدقيقة 16 من ركلة جزاء وسجل كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد بافيتيمبي جوميز ليحرز الهدف الثالث في شباك الفتح خلال الدقيقة 37 وأضاف نواف العابد الهدف الرابع بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة؛ يرفع الهلال رصيده للنقطة 43 في صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما الفتح بالمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

وتقدم بوديسكو بهدف أول للشباب خلال الدقيقة 11 من ضربة جزاء قبل أن يتعادل الرائد من خلال اللاعب عبدالله الشامخ خلال الدقيقة 42.

وفي مباراة أخرى؛ حسم التعادل الإيجابي لقاء الشباب والرائد وبهدف لمثله وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة بينما نادي الرائد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.