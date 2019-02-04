رياضة | آخر أخبار إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني عن التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين ضمن الاستعداد والتحضير لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية خلال مباراة فالنسيا على مستوي الفخذ الأيمن مما آثار شكوك كبيرة حول لحاقه بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين عن آخر تطورات حالة ليونيل ميسي نجم برشلونة بعد تعرضه للإصابة أمام خلال التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بالدوري الإسباني.

- إصابة ميسي:

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن الورم الدموي في مكان إصابة ميسي، قد انخفض بشكل كبير، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدا سيكون في قائمة البارسا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة من خلال مصادر داخل نادي برشلونة، أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، وسيكون متاح لإرنستو فالفيردي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

- تأجيل الفحص الطبي:

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية عبر تقرير جديد، إن الجهاز الطبي في برشلونة قد قرر تأجيل الفحص الطبي على ليونيل ميسي لمدة 24 ساعة لشعوره ببعض الآلام وزيادة التورم في موضع الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قرار أطباء برشلونة بتأجيل الكشف الطبي على ميسي، بعث مخاوف كبيرة في قلوب جماهير برشلونة والتي تتمني عودة اللاعب للمشاركة في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

- قرار مشاركة ميسي أمام ريال مدريد:

بينما قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ميسي سيكون ضمن قائمة برشلونة التي ستواجه الفريق الملكي في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وأضاف الصحيفة، أن كل شيء سيتضح غدًا حول إصابة ميسي، موضحة أن فالفيردي سيستدعيه إلى قائمة الكلاسيكو، أما قرار مشاركته من عدمها فستكون تقنية في المقام الأول.

وكشفت الصحف الإسبانية، عن شعور ليونيل ميسي بعدم الراحة في مكان الكدمة صباح اليوم الاثنين، وذلك أثناء توجهه للعيادات الطبية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة.

وأكدت أن ميسي يشعر ببعض الآلام، وسوف يجلس مع مدربه إرنستو فالفيردي لاتخاذ القرار الأنسب بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات.

ويدرس فالفيردي عدم المغامرة بإشراك ميسي أمام ريال مدريد، ومن المحتمل أن يغيب عن اللقاء في حالة استمرار عدم شعوره بالراحة.

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