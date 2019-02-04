رياضة | ننشر نتائج مباريات المجموعة الأولى بدورى مراكز شباب بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج مباريات المجموعة الأولى بدورى مراكز شباب بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم 5 مباريات ضمن مباريات المجموعة الأولى بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة "النسخة السادسة" وأسفرت نتائجها عن فوز فريق مركز شباب مدينة الفشن على مركز شباب الشنطور بنتيجة 0/5 على ملعب مركز شباب مدينة سمسطا. وفاز فريق مركز شباب تلت على مركز شباب أقفهص بنتيجة 1/2 على ملعب مركز شباب مدينة الفشن. فيما نجح فريق مركز شباب قاى فى تحقيق فوز كبير على مركز شباب مدينة ببا بنتيجة 1/4 على ملعب مركز شباب مدينة ببا، وبنفس النتيجة فاز فريق مركز شباب قمبش على مركز شباب الضباعنة بنتيجة 1/4 على ملعب مركز شباب مدينة ببا. بينما قررت لجنة المسابقات عدم الاعلان عن نتيجة مباراة مركز شباب صلاح سالم مع مركز شباب العواونة والتي أقيمت على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل سوى بعد اجتماع لجنة المسابقات بالدورى.

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