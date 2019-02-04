رياضة | كريستيانو رونالدو يتوقع الفائز في كلاسيكو الأرض (مفاجأة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتوقع الفائز في كلاسيكو الأرض (مفاجأة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا، أن برشلونة ستكون له الأغلبية في كلاسيكو الأرض أمام الفريق الملكي.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن رونالدو توقع فوز برشلونة على الريال في كأس إسبانيا، وذلك خلال حديثه مع زملائه السابقين في الفريق الملكي.

وأضاف الموقع، أن رونالدو يري بأن فريق برشلونة هو الأقرب لتحقيق الفوز في كلاسيكو الأرض.