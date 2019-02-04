اونلاين | لايف مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت - كول كورة

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تقي اليوم ليفربول الإنجليزي مع نظيره وست هام يونايتد في تمام العاشرة مساءً بملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. يل ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة. وتحمل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ذكريات سعيدة للنجم المصرى محمد صلاح، الذى يواجه ضحيته المفضلة، بعدما خاض ثلاث مباريات أمام الفريق اللندني بقميص ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي تمكن خلالها من التسجيل.

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