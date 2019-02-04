اونلاين | Liverpool يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كول كورة ستار

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Liverpool يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كول كورة ستار

يدخل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول مواجهة وست هام اليوم، متربعًا على صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفًا.

ويحل ليفربول ضيفًا على وست هام فى العاشرة مساء اليوم بملعب لندن الأولمبى فى العاصمة بختام الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Liverpool يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كول كورة ستار

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفاق هدف عن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال برصيد 15 هدفًا.

وارتقى أجويرو نجم مانشستر سيتي للمركز الثالث بالتساوى مع هاري كين قائد توتنهام برصيد 14 هدفًا لكل منهما بعدما سجل الأرجنتينى هاتريك أمام أرسنال مساء الأحد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي..

Liverpool يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كول كورة ستار