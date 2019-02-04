اونلاين | بث مباشر| مباراة الداخلية وبيراميدز اليوم 4-2-2019.. شاهدها الان On sport

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بث مباشر| مباراة الداخلية وبيراميدز اليوم 4-2-2019.. شاهدها الان On sport
تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الداخية مع نظيره بيراميدز، المقامة على استاد "كلية الشرطة"، اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 في الدوري المصري، في تمام الساعة 7.30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية عبر قناتي "أون سبورت، ونايل سبورت".
ويحتل نادي "بيراميدز" المركز الثاني برصيد 39 نقطة، يفصله عن صاحب المركز الأول الزمالك ستة نقاط، ويسعى لحصد الثلاث نقاط ليقلل الفارق، ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.
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