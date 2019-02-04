اونلاين | بيراميدز والداخلية | ماتش بيراميدز | مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر

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بيراميدز والداخلية | ماتش بيراميدز | مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر

انتم على موعد اليوم مع مباراة جديدة في الدوري المصري الممتاز 2019، يلتقي اليوم الإثنين 4-2-2019 فريقي بيراميدز والداخلية في الثاني في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة على قنا ON SPORT ونايل سات

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ويحصد بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري في ظل أزمة مؤجلات النادي الأهلي ويحاول ان يستغل ذلك ويحافظ على مركزه

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