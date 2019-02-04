انت الان تتابع تفاصيل خبر ما هي استعدادات "أبطال آسيا" لبطولة "كوبا أمريكا"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - فرض تتويج منتخب قطر بكأس أمم آسيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، ضرورة الاستعداد بشكل قوي لبطولة كوبا أمريكا للمنتخبات اللاتينية، التي تحتضنها البرازيل صيف هذا العام، خاصة أن "العنابي" يدخل البطولة بصفته بطلاً للقارة الصفراء.

ومن المقرر أن يبدأ العنابي الإعداد لكوبا أمريكا بمواجهتين وديتين، يومي الـ18 والـ26 من مارس المقبل، ضمن ما يُعرف بـ"أسبوع الفيفا"، لكن لم تُحدَّد بعدُ هوية المنتخبين ومكان إقامة المباراتين.

وعلى الورق يسدل الستار على الموسم الكروي القطري في الـ11 من مايو المقبل، بالمباراة النهائية لكأس أمير قطر ، حيث سيكون أمام منتخب قطر شهر واحد للراحة والاستشفاء ومن ثم الإعداد للبطولة اللاتينية، التي تنطلق في الـ14 من يونيو 2019.

وبحسب خبراء الكرة فإن على المنتخب القطري خوض مباريات ودية مع منتخبات أقوى وأفضل فنياً؛ بحثاً عن المزيد من الاحتكاك القوي والخبرات وتطوير الأداء والمستويات، قبل مواجهة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي، بحسب ما أفرزته قرعة كوبا أمريكا التي سحبت أواخر يناير المنصرم.

ويبدأ "الأدعم" مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي في الـ16 من يونيو، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من ذات الشهر.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" قد وجَّه دعوةً لـ"العنابي" القطري، في أبريل 2018، على هامش النسخة الثامنة والستين من "الكونغرس" اللاتيني، حيث تتدرج البطولة في إطار استعداد الفريق للمشاركة في النسخة المونديالية المقبلة التي تستضيفها قطر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شتاء عام 2022.

يُذكر أن منتخب الأوروغواي يستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا برصيد 15 لقباً، يليه المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.