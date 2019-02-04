42 دولة تشارك في بطولة أمير الكويت الدولية للرماية

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 08:25 مساءً - تنطلق السبت المقبل بطولة أمير الكويت الدولية الكبرى الثامنة للرماية، في مجمع ميادين الشيخ "صباح الأحمد" الأولمبي للرماية، بمشاركة أكثر من 420 رامياً ورامية من 42 دولة عربية وأجنبية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي، إن هذا الملتقى الرياضي الذي يستمر أسبوعاً بات من أهم البطولات على أجندة الاتحاد الدولي؛ لكونه يشمل جميع مسابقات الرماية الأولمبية باستثناء رماية القوس والسهم، كما أنه يحظى بمشاركة أمهر رماة العالم.

وقال العتيبي، الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة، إنها ستشهد على هامشها إقامة دورات تدريبية متخصصة للرماة والحكام والمدربين للارتقاء بعناصر اللعبة، أهمها الدورة الثامنه لرماية المسدس الأولمبي للرماة الناشئين، ودورة أخرى لسلاح الخرطوش وغيرها من الدورات، بحضور محاضرين دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد العتيبي جاهزية منتخب الكويت لخوض منافسات البطولة، خاصة أن الفريق لديه أبطال كبار في هذه الرياضة، مشيراً إلى أن نادي الرماية يعمل أيضاً على إعداد لاعبيه الناشئين لتطوير مستواهم باعتبارهم مستقبل اللعبة في البلاد.

وثمن دعم أمير الكويت لإقامة هذه البطولة الكبيرة، مبرزاً دور الشيخ صباح في تفوق رياضة الرماية الكويتية وتحقيقها إنجازات لافتة في أكبر الاستحقاقات العالمية.