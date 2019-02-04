شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من زعيم تركيا والان مع التفاصيل

أقترب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، من الانتقال لصفوف جالطة سراي، زعيم الدوري التركي، بعدما قدم مستويات رائعة هذا الموسم مع فريقه،

وأثار النجمالمصري الجدل خلال الأيام الأخير الماضية، بشأن مستقبله مع ناديه التركي، حيث أفادت بعض التقارير برغبة تريزيجيه في الرحيل عن قاسم باشا إلى جالطة سراي بطل الدوري التركي، لكن ناديه يرفض التخلي عنه.

وأكدت صحيفة “الصباح” التركية مؤخرًا أن نادي جالطة سراي حصل على وعد من المسئولينف ي فريق قاسم باشا بالحصول على خدمات “الصاروخ المصري” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة التركية الشهيرة أن رحيل بعض من نجوم جالطة سراي خلال الآونة الأخيرة أمثال جاري رودريجيز لاتحاد جدة وأوزان كاتباي لشتوتجارت الألماتي، أنعش خزينة العملاق التركي.

وأشارت الصحيفة إلى ان النجم المغربي يونس بلهندة اقترب هو الأخر من الرحيل عن جالطة سراي بسبب كثرة إصاباته، وهو الأمر الذي يعزز موقف جالطة سراي في دفع الأموال المطلوبة في تريزيجيه من ناديه قاسم باشا.

ويقدم الدولي المصري أداء رائع مع قاسم باشا في الدوري التركي هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهما.