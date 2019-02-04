شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365-لايسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع مدير فني جديد لتولي قيادة الفريق بدلا من سولاري الذي سيرحل عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يدرس التعاقد مع مدرب جديد بدلا من سولاري وذلك على الرغم من النتائج الجيدة للملكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يفكر في يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ويواخيم لوف مدرب منتخب ألمانية للتعاقد مع أحدهما في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أمر التعاقد مع يورجن كلوب سيكون معقد للغاية في ظل العروض الجيدة التي يقدمها مع ليفربول بالإضافة إلى تمسك الإدارة باستمراره.

ويتوقع أن يفتح بيريز باب المفاوضات مع لوف بعد أن قدم مستوى غير جيد مع الماكينات الألمانية في كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية ويحتمل ألا يتمسك الاتحاد الألماني ببقائه.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.