شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جورماهيا: بيراميدز السبب في فوزنا على الزمالك والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تحدث حسن أوكتاي، المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني، عن أسباب فوزه على نادي الزمالك، أمس في المباراة التي جمعت الفريقين في أولى مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت بنتيجة 4-2.

وقال أوكتاي لموقع “جورماهيا دوت نت” أن الدراسة كانت سببًا رئيسيًا لإسقاط الفارس الأبيض، مشيرًا إلى أن شاهد كافة مباريات الزمالك الأخيرة بالدوري المصري.

وأوضح أنه أبلغ لاعبيه بضرورة الفوز على الزمالك بعد المجهود المبذول قبل اللقاء، مؤكدًا: “”توقعت أن نحقق الانتصار، لأننا قمنا بواجبنا في الفترة الماضية، شاهدت عدد من مباريات الزمالك ودرسته عن طريقها”.

واستطرد أوكتاي قائلًا: “شاهدت مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة، بالإضافة إلى مباراتين أخرتين، ومن الممكن القول بأن هذه المباريات كشفت لنا عيوب الزمالك وكانت سببًا في فوزنا عليهم”.

وأتم المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني حديثه قائلًا: “لقد قمنا بالاستعداد تكتيكيًا لهم بشكل رائع للغاية، كنت أثق بشدة في قدرات فريقي على تحقيق شيئًا إيجابيًا من تلك المباراة، أنا حقًا سعيد للغاية بما قدمه اللاعبين”.