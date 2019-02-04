شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أياكس أمستردام: من الرائع ذهاب دي يونغ إلي برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعرب أكد أندري أونانا حارس مرمي أياكس أمستردام الهولندي، عن سعادته بأنضمام فرينكي دي يونغ إلي برشلونة خلال الصيف المقبل.

وكان النادي الكتالوني تعاقد مع دي يونغ لمدة 5 مواسم قادمة، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة غلي 11 مليون يورو كمتغيرات.

وقال أونانا في تصريحات صحفية اليوم الأثنين، أنا سعيد جدًا بالنسبة لـ دي يونغ، أنه من الرائع أن يذهب إلى برشلونة، تحدثنا كثيرًا عن المدينة والنادي وأكثر من ذلك بكثير.

وأضاف: لقد لعبنا معًا في فريق أياكس الفرعي وفي الفريق الاولـ والأن هو ذاهب إلى برشلونة أنه أمر رائع وجميل.

وبسؤاله هل انت غيور من إنتقال دي يونغ للبارسا؟ صرح لماذا أغار! أنا كنت أحد الاشخاص الذين نصحوا دي يونغ بإختيار برشلونة، والشيء الذي أمتلكه من فترتي في اللاماسيا هي الأشياء الجيدة.

وكان الحارس الكاميروني البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أبناء أكاديمية برشلونة " اللاماسيا" في الفترة ما بين عام 2010، وحتى 2015، قبل إنتقاله لأكاديمية أياكس، ومن ثم صعوده إلى الفريق الأول.