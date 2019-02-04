شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير سعودية: عواد على ردار الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365-أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن الحارس الدولي المصري محمد عواد، المعارد لفريق الوحدة السعودي، مطلوب في الدوري الفرنسي.

وأكدت التقارير السعودية أن تألق عواد اللافت للأنظار رفقة فريق الوحدة في دوري المحترفين السعودي خلال الآونة الأخير، جعله مطمع لعديد من الأندية الأوروبية، على رأسهم فريق أنجيه الفرنسي.

وكان محمد عواد في وقت من الأوقات محط أنظار قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في ظل ترنح مستوى محمد الشناوي وشريف إكرامي بالقلعة الحمراء، ورحيل أحمد الشناوي عن حراسة عرين القلعة البيضاء متجهًا إلى بيراميدز.

ويعتبر محمد عواد من المرشحين بقوة لحراسة مرمى المنتخب الوطني المصري في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بمصر، بشكل أساسي، في ظل تألقه بالدوري السعودي، وابتعاد شناوي الأهلي وشناوي بيراميدز عن مستواهم المعهود، وعدم وجود نية للاستعانة بخدمات عصام الحضري مجددًا.