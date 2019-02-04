شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتسح الفتح برباعية قاسية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تمكن نادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الفتح في المباراة التي جمعت بينهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بأربعة أهداف مقابل هدف.

و أنتهى الشوط الأولي بين الفريقين بتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح نادي الفتح عن طريق عبدالقادر الوسلاني من فتح باب التسجيل في المبارة عند الدقيقة 11 بعدما حصل على ضربة جزاء سددها داخل الشباك.

ولم يمر وقت طويل حتى تمكن الهلال من تعديل النتيجة في الدقيقة 16، بعدما حصل هو الآخر على ركلة جزاء ونجح غوميز في تسجيلها في المرمى.

وفي الدقيقة 32 تمكن كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثاني للهلال و إعطاء الأفضلية لفريقه، وفي الدقيقة 37، عاد غوميز لتسجيل الهدف الثالث للهلال والثاني له في المباراة وتمكن من توسيع الفارق أمام الفتح.

وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 62، عاد من جديد نواف العابد لتسجيل الهدف الرابع في شباك الفتح

ويدخل نادي الهلال السعودي المباراة بقيادة فنية جديدة بقيادة المدرب الكرواتي روزان ماميتش، والذي تولى تدريب الفريق في الأسبوع الماضي، وذلك بعد رحيل المدرب السويسري جيسوس، حيث تأمل جماهير الفريق في مواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو- جيلمين ريفاس – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

خط الهجوم- بافيتيمبي جوميز