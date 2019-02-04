شكرا لقرائتكم خبر عن كينو يقود هجوم بيراميدز أمام الداخلية في الدوري المصري والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن أحمد حسن القائم بأعمال المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الداخلية بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة" خط الهجوم: كينو - عمر خريبين. ويجلس على دكة البدلاء: أحمد دعدور - محمد فاروق - محمد فتحي - عمر جابر - عمر جابر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتي. فيما أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، تشكيل فريقه. وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي - أحمد أوكا - رشاد فاروق - إيمانويل إيجيبتور - إبراهيم أبو اليزيد - مصطفى كالوشا - إسلام جابر - أحمد عبد الموجود "بحبح" - محمود شديد - حسام باولو - حجاج عويس.

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