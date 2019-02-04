شكرا لقرائتكم خبر عن الأتحاد الأوروبي يرفض استئناف بايرن ميونخ بخصوص مولر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - رفض الإتحاد الأوروبي "اليويفا" إستئناف نادي بايرن ميونخ الألماني ضد قرار إيقاف مهاجم توماس مولر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وكان اليويفا قرر إيقاف مولر مباراتين في الشامبيونزليغ، علي خلفية أحداث مباراة أياكس أمستردام الهولندي خلال دور المجموعات، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.
وكان مولر تدخل علي المدافع نيكولاس تاليافينتو بطريقة غير مشروعة، قبل نهاية المباراة بربع ساعة، مما أدي إلي طرده من المباراة.
وبذلك سيغيب عن مباراتي الذهاب والإياب أمام ليفربول الإنجليزي، خلال دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال اوروبا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب علي ملعب الأنفيلد يوم 19 من فبراير الحالي، بينما مباراة الإياب علي ملعب الأليانز أرينا يوم 13 مارس المقبل.
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