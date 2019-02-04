شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زاده يهدي السفير المصري بكينيا درع نادي الزمالك والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- وجه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، ورئيس بعثة الفريق في كينيا، الشكر للسفير المصري خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الإستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة.

وأضاف زادة أن السفارة المصرية تعد واجهة مشرفة لمصر فى كينيا وتم تسليم درع نادي الزمالك وعلم النادي لخالد الأبيض في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق المرافقين لبعثة الزمالك في كينيا.

وتلقى الزمالك بالأمس هزيمة ثقيلة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأولى من دوري المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، وسيعود إلى القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء.

فيما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، أنه لا نية لدى مجلس الإدارة بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 فى اللقاء الذي جمعهما أمس.